Open Dollar Governance Fiyatı (ODG)
Bugün için canlı Open Dollar Governance (ODG) fiyatı, 0.88639 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 104.98K USD. ODG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Open Dollar Governance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.18 USD
- Gün içindeki Open Dollar Governance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 118.44K USD.
MEXC'deki ODG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ODG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Open Dollar Governance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Open Dollar Governance / USD fiyat değişimi, $ -0.1027321578.
Son 60 gün içerisinde, Open Dollar Governance / USD fiyat değişimi, $ +0.3165551311.
Son 90 gün içerisinde, Open Dollar Governance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.1027321578
|-11.58%
|60 Gün
|$ +0.3165551311
|+35.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Open Dollar Governance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The ODG token is Open Dollar's governance token. Open Dollar is a DeFi lending protocol built on Arbitrum for borrowing against liquid staking tokens while earning staking rewards and providing CDP liquidity with Non-Fungible Vaults (NFVs). ODG grants holders the right to participate in the governance process, influencing key decisions and the strategic direction of the Open Dollar ecosystem. The Protocol treasury is controlled by ODG token holders through a DAO. Launched in January 2024, ODG holders can create proposals, vote, or delegate their voting power to delegates of their choice to steer governance on their behalf.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ODG / AUD
A$1.4270879
|1 ODG / GBP
￡0.7268398
|1 ODG / EUR
€0.8597983
|1 ODG / USD
$0.88639
|1 ODG / MYR
RM3.988755
|1 ODG / TRY
₺31.4579811
|1 ODG / JPY
¥139.8900698
|1 ODG / RUB
₽91.5197675
|1 ODG / INR
₹76.7170545
|1 ODG / IDR
Rp14,530.9812816
|1 ODG / PHP
₱52.0754125
|1 ODG / EGP
￡E.44.7095116
|1 ODG / BRL
R$5.3715234
|1 ODG / CAD
C$1.2764016
|1 ODG / BDT
৳107.8116157
|1 ODG / NGN
₦1,376.3775281
|1 ODG / UAH
₴37.5031609
|1 ODG / VES
Bs46.97867
|1 ODG / PKR
Rs247.2496266
|1 ODG / KZT
₸470.4780842
|1 ODG / THB
฿30.8020525
|1 ODG / TWD
NT$29.2597339
|1 ODG / CHF
Fr0.8066149
|1 ODG / HKD
HK$6.8961142
|1 ODG / MAD
.د.م8.9259473