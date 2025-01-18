OpenAI ERC Fiyatı (OPENAI ERC)
Bugün için canlı OpenAI ERC (OPENAI ERC) fiyatı, 0.00406568 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OPENAI ERC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OpenAI ERC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 910.07 USD
- Gün içindeki OpenAI ERC fiyat değişimi -10.32%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, OpenAI ERC / USD fiyat değişimi, $ -0.000468307427718062.
Son 30 gün içerisinde, OpenAI ERC / USD fiyat değişimi, $ -0.0000487182.
Son 60 gün içerisinde, OpenAI ERC / USD fiyat değişimi, $ +0.0004359758.
Son 90 gün içerisinde, OpenAI ERC / USD fiyat değişimi, $ -0.000883618284518223.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000468307427718062
|-10.32%
|30 Gün
|$ -0.0000487182
|-1.19%
|60 Gün
|$ +0.0004359758
|+10.72%
|90 Gün
|$ -0.000883618284518223
|-17.85%
En güncel OpenAI ERC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.20%
-10.32%
+12.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Open Ai ERC20 is a free-to-use telegram bot that provides users access to ChatGTP and DALL-E via chat commands. Open Ai ERC20 is not affiliated with the Open Ai team. Since we are in huge support of their creation, 1% of all transactions occurring with the Open Ai ERC20 token will be donated to the team behind Open Ai.
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|1 OPENAI ERC / AUD
A$0.0065457448
|1 OPENAI ERC / GBP
￡0.0033338576
|1 OPENAI ERC / EUR
€0.0039437096
|1 OPENAI ERC / USD
$0.00406568
|1 OPENAI ERC / MYR
RM0.01829556
|1 OPENAI ERC / TRY
₺0.1440470424
|1 OPENAI ERC / JPY
¥0.6353438136
|1 OPENAI ERC / RUB
₽0.4166915432
|1 OPENAI ERC / INR
₹0.3520065744
|1 OPENAI ERC / IDR
Rp66.6504811392
|1 OPENAI ERC / PHP
₱0.238045564
|1 OPENAI ERC / EGP
￡E.0.204910272
|1 OPENAI ERC / BRL
R$0.024800648
|1 OPENAI ERC / CAD
C$0.0058545792
|1 OPENAI ERC / BDT
৳0.49398012
|1 OPENAI ERC / NGN
₦6.3328251384
|1 OPENAI ERC / UAH
₴0.1712057848
|1 OPENAI ERC / VES
Bs0.21954672
|1 OPENAI ERC / PKR
Rs1.1334302704
|1 OPENAI ERC / KZT
₸2.1579816304
|1 OPENAI ERC / THB
฿0.1398187352
|1 OPENAI ERC / TWD
NT$0.1337202152
|1 OPENAI ERC / CHF
Fr0.0036997688
|1 OPENAI ERC / HKD
HK$0.0316309904
|1 OPENAI ERC / MAD
.د.م0.0408194272