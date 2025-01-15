Optim OADA Fiyatı (OADA)

USD

Optim OADA (OADA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.964616
$0.964616$0.964616
+6.10%(1D)

Bugünkü Optim OADA (OADA) Fiyatı

Bugün için canlı Optim OADA (OADA) fiyatı, 0.964616 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OADA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Optim OADA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.39K USD
- Gün içindeki Optim OADA fiyat değişimi +6.12%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Optim OADA (OADA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Optim OADA / USD fiyat değişimi, $ +0.055637.
Son 30 gün içerisinde, Optim OADA / USD fiyat değişimi, $ -0.1078186029.
Son 60 gün içerisinde, Optim OADA / USD fiyat değişimi, $ +0.4655924587.
Son 90 gün içerisinde, Optim OADA / USD fiyat değişimi, $ +0.6132012288770892.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.055637+6.12%
30 Gün$ -0.1078186029-11.17%
60 Gün$ +0.4655924587+48.27%
90 Gün$ +0.6132012288770892+174.50%

Optim OADA (OADA) Fiyat Analizi

En güncel Optim OADA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.906059
$ 0.906059$ 0.906059

$ 0.983311
$ 0.983311$ 0.983311

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-1.41%

+6.12%

-10.84%

Optim OADA (OADA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.39K
$ 1.39K$ 1.39K

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Optim OADA (OADA) Nedir?

OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app.

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Optim OADA (OADA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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OADA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OADA / AUD
A$1.55303176
1 OADA / GBP
0.79098512
1 OADA / EUR
0.93567752
1 OADA / USD
$0.964616
1 OADA / MYR
RM4.340772
1 OADA / TRY
34.21492952
1 OADA / JPY
¥152.42862032
1 OADA / RUB
99.53872504
1 OADA / INR
83.50680712
1 OADA / IDR
Rp15,813.37451904
1 OADA / PHP
56.63260536
1 OADA / EGP
￡E.48.6648772
1 OADA / BRL
R$5.8359268
1 OADA / CAD
C$1.37940088
1 OADA / BDT
117.32624408
1 OADA / NGN
1,497.84607864
1 OADA / UAH
40.81290296
1 OADA / VES
Bs51.124648
1 OADA / PKR
Rs269.06998704
1 OADA / KZT
511.99888048
1 OADA / THB
฿33.48182136
1 OADA / TWD
NT$31.82268184
1 OADA / CHF
Fr0.87780056
1 OADA / HKD
HK$7.50471248
1 OADA / MAD
.د.م9.71368312