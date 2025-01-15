Option2Trade Fiyatı (O2T)
Bugün için canlı Option2Trade (O2T) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. O2T / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Option2Trade Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 164.33 USD
- Gün içindeki Option2Trade fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Option2Trade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Option2Trade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Option2Trade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Option2Trade / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-33.98%
|60 Gün
|$ 0
|-33.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Option2Trade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Option2Trade is a licensed global trading platform positioned to disrupt traditional exchange trading by introducing Web3 social trading and A.I trading algorithms. Our trading platform hosts asset markets for traders participating in Forex, Indices, stocks, commodities and now introducing cryptocurrency, our decision to introduce cryptocurrency trading coincides with the O2T presale and token release. The O2T vision extends beyond just trading. At Option2Trade, we believe in the transformative potential of cryptocurrencies, and our project's focal point is to increase the usability of cryptocurrencies across all alternative asset markets. We aim to bridge the gap between traditional and crypto trading, making it easier than ever for traders to diversify their portfolios and harness the full potential of digital assets. At Option2Trade, we're pioneers in revolutionizing the way traders engage with financial markets. Our commitment to innovation and cutting-edge technology sets us apart from the traditional trading exchanges. With the emergence of Web3 technology and the power of Artificial Intelligence (A.I.) At our fingertips, we're on a mission to empower traders worldwide with the tools and insights they need to succeed.
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