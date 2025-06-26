Oracle Finance Network Fiyatı (ONF)
Bugün için canlı Oracle Finance Network (ONF) fiyatı, 80,09 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. ONF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Oracle Finance Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Oracle Finance Network fiyat değişimi -%0,02
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Oracle Finance Network / USD fiyat değişimi, $ -0,01954897254266.
Son 30 gün içerisinde, Oracle Finance Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Oracle Finance Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Oracle Finance Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,01954897254266
|-%0,02
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Oracle Finance Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,10
-%0,02
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance.
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