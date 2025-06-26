Oracle Finance Network (ONF) Nedir?

The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Oracle Finance Network (ONF) Kaynağı Resmi Websitesi

Oracle Finance Network (ONF) Token Ekonomisi

Oracle Finance Network (ONF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!