Oracle Meta Technologies Fiyatı (OMT)
Bugün için canlı Oracle Meta Technologies (OMT) fiyatı, 0.02722763 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Oracle Meta Technologies Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 98.29K USD
- Gün içindeki Oracle Meta Technologies fiyat değişimi -1.12%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Oracle Meta Technologies / USD fiyat değişimi, $ -0.00030923610716168.
Son 30 gün içerisinde, Oracle Meta Technologies / USD fiyat değişimi, $ -0.0007438370.
Son 60 gün içerisinde, Oracle Meta Technologies / USD fiyat değişimi, $ +0.0021709324.
Son 90 gün içerisinde, Oracle Meta Technologies / USD fiyat değişimi, $ +0.003741259016200733.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00030923610716168
|-1.12%
|30 Gün
|$ -0.0007438370
|-2.73%
|60 Gün
|$ +0.0021709324
|+7.97%
|90 Gün
|$ +0.003741259016200733
|+15.93%
En güncel Oracle Meta Technologies fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.98%
-1.12%
-4.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch.
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