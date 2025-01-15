Oracle Tools Fiyatı (OT)
Bugün için canlı Oracle Tools (OT) fiyatı, 0.00212602 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Oracle Tools Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 67.71 USD
- Gün içindeki Oracle Tools fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Oracle Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Oracle Tools / USD fiyat değişimi, $ -0.0003415937.
Son 60 gün içerisinde, Oracle Tools / USD fiyat değişimi, $ -0.0000709278.
Son 90 gün içerisinde, Oracle Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0003415937
|-16.06%
|60 Gün
|$ -0.0000709278
|-3.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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