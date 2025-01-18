Orbit Bridge Klaytn Ethereum Logosu

Orbit Bridge Klaytn Ethereum Fiyatı (OETH)

USD

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Canlı Fiyat Grafiği

$465.65
$465.65$465.65
+9.30%(1D)

Bugünkü Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyatı

Bugün için canlı Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) fiyatı, 465.65 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Orbit Bridge Klaytn Ethereum Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 27.19 USD
- Gün içindeki Orbit Bridge Klaytn Ethereum fiyat değişimi +9.33%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +39.76.
Son 30 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ -5.1561424500.
Son 60 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +72.8519669300.
Son 90 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +120.70088005124105.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +39.76+9.33%
30 Gün$ -5.1561424500-1.10%
60 Gün$ +72.8519669300+15.65%
90 Gün$ +120.70088005124105+34.99%

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyat Analizi

En güncel Orbit Bridge Klaytn Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 422.94
$ 422.94$ 422.94

$ 481.27
$ 481.27$ 481.27

$ 2,447.03
$ 2,447.03$ 2,447.03

-0.60%

+9.33%

+17.14%

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 27.19
$ 27.19$ 27.19

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Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Kaynağı

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OETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OETH / AUD
A$749.6965
1 OETH / GBP
381.833
1 OETH / EUR
451.6805
1 OETH / USD
$465.65
1 OETH / MYR
RM2,095.425
1 OETH / TRY
16,497.9795
1 OETH / JPY
¥72,767.1255
1 OETH / RUB
47,724.4685
1 OETH / INR
40,315.977
1 OETH / IDR
Rp7,633,605.336
1 OETH / PHP
27,263.8075
1 OETH / EGP
￡E.23,468.76
1 OETH / BRL
R$2,840.465
1 OETH / CAD
C$670.536
1 OETH / BDT
56,576.475
1 OETH / NGN
725,310.4095
1 OETH / UAH
19,608.5215
1 OETH / VES
Bs25,145.1
1 OETH / PKR
Rs129,813.907
1 OETH / KZT
247,157.707
1 OETH / THB
฿16,013.7035
1 OETH / TWD
NT$15,315.2285
1 OETH / CHF
Fr423.7415
1 OETH / HKD
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1 OETH / MAD
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