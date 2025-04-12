Ordibank Fiyatı (ORBK)
Bugün için canlı Ordibank (ORBK) fiyatı, 0.00013593 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 62.46K USD. ORBK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ordibank Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Ordibank fiyat değişimi +14.28%
- Dolaşımdaki arz: 459.35M USD.
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Gün içerisinde, Ordibank / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ordibank / USD fiyat değişimi, $ -0.0000430059.
Son 60 gün içerisinde, Ordibank / USD fiyat değişimi, $ -0.0000716983.
Son 90 gün içerisinde, Ordibank / USD fiyat değişimi, $ -0.0003175026744254644.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+14.28%
|30 Gün
|$ -0.0000430059
|-31.63%
|60 Gün
|$ -0.0000716983
|-52.74%
|90 Gün
|$ -0.0003175026744254644
|-70.02%
En güncel Ordibank fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.42%
+14.28%
+21.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to Ordibank, a groundbreaking protocol built on Bitcoin L1 that leverages the logic of Compound Finance in an off-chain balance state processing environment. Heralding the BTCFI ecosystem as the first of its kind Borrowing & Lending Protocol on native Bitcoin. Ordibank combines the robustness of Bitcoin nodes via Bitcoin Core v25.1 and ord v0.14 and the virtualized smart contract logic and off-chain balance states to create a unique money market for Atomicals and BRC20 standards.
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