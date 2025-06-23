ordinex (ORD) Nedir?

ordinex aims to be an all-in-one platform for trading Bitcoin NFTs, also known as Ordinals. ordinex will be built to provide a secure, trustless, and transparent environment for the trading of Bitcoin Ordinals with an easy-to-use interface. Using a secure and automated escrow system, ordinex allows anyone to take part in the Bitcoin NFT mania without the risks involved with OTC trades and human-managed escrows. Currently, anyone willing to interact with Bitcoin NFTs has to deal with a steep learning curve along with risks such as trusting OTC trades or escrows. We plan to streamline the Bitcoin NFT experience by providing a safe and easy way to own, trade, and even mint NFTs on the Bitcoin blockchain.

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ordinex (ORD) Kaynağı Resmi Websitesi

ordinex (ORD) Token Ekonomisi

ordinex (ORD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!