Orenium Protocol Fiyatı (ORE)
Bugün için canlı Orenium Protocol (ORE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ORE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Orenium Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.80 USD
- Gün içindeki Orenium Protocol fiyat değişimi +0.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Orenium Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Orenium Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Orenium Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Orenium Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.92%
|30 Gün
|$ 0
|+3.60%
|60 Gün
|$ 0
|+0.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Orenium Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
+0.92%
+3.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape. The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education. Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective. • Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry. • Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain. Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.
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