Origin Staked S Fiyatı (OS)
Bugün için canlı Origin Staked S (OS) fiyatı, 0.590456 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 454.46K USD. OS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Origin Staked S Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.31K USD
- Gün içindeki Origin Staked S fiyat değişimi -6.13%
- Dolaşımdaki arz: 773.57K USD.
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Gün içerisinde, Origin Staked S / USD fiyat değişimi, $ -0.0386167707257098.
Son 30 gün içerisinde, Origin Staked S / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Origin Staked S / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Origin Staked S / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0386167707257098
|-6.13%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Origin Staked S fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
-6.13%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.
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