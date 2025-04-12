Otacon AI Fiyatı (OTACON)
Bugün için canlı Otacon AI (OTACON) fiyatı, 0.00265816 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OTACON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Otacon AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Otacon AI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Otacon AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Otacon AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0115656251.
Son 60 gün içerisinde, Otacon AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0015902022.
Son 90 gün içerisinde, Otacon AI / USD fiyat değişimi, $ +0.000623269027083335.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0115656251
|+435.10%
|60 Gün
|$ +0.0015902022
|+59.82%
|90 Gün
|$ +0.000623269027083335
|+30.63%
En güncel Otacon AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Otacon is a cybersecurity protocol that empowers you to earn money reporting software and smart contract vulnerabilities. Available as an instant messaging bot on Twitter / Telegram / Discord, through the https://otacon.ai application, and through partners integrations, Otacon’s mission is to commoditize Vulnerability Management and Cybersecurity Risk Prevention using Artificial Intelligence (AI) and Decentralized Ledger Technologies (DLT). Otacon’s flagship features include collaborative bug hunting, parametric vulnerability reporting, shared cryptocurrency payouts and realtime, transaction-level security circuit breakers.
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|1 OTACON / VND
₫68.15788056
|1 OTACON / AUD
A$0.0041998928
|1 OTACON / GBP
￡0.0020202016
|1 OTACON / EUR
€0.0023391808
|1 OTACON / USD
$0.00265816
|1 OTACON / MYR
RM0.0117490672
|1 OTACON / TRY
₺0.101142988
|1 OTACON / JPY
¥0.3821902448
|1 OTACON / RUB
₽0.2212120752
|1 OTACON / INR
₹0.2288144128
|1 OTACON / IDR
Rp44.3026489456
|1 OTACON / KRW
₩3.7704138888
|1 OTACON / PHP
₱0.1514087936
|1 OTACON / EGP
￡E.0.1364167712
|1 OTACON / BRL
R$0.0156033992
|1 OTACON / CAD
C$0.0036682608
|1 OTACON / BDT
৳0.3230461848
|1 OTACON / NGN
₦4.2462511104
|1 OTACON / UAH
₴0.110047824
|1 OTACON / VES
Bs0.18872936
|1 OTACON / PKR
Rs0.7454012272
|1 OTACON / KZT
₸1.3737105064
|1 OTACON / THB
฿0.0889951968
|1 OTACON / TWD
NT$0.0860712208
|1 OTACON / AED
د.إ0.0097554472
|1 OTACON / CHF
Fr0.0021531096
|1 OTACON / HKD
HK$0.02060074
|1 OTACON / MAD
.د.م0.024720888
|1 OTACON / MXN
$0.0539340664