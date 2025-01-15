OTSea Fiyatı (OTSEA)
Bugün için canlı OTSea (OTSEA) fiyatı, 0.01241486 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OTSEA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OTSea Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.99K USD
- Gün içindeki OTSea fiyat değişimi +6.30%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, OTSea / USD fiyat değişimi, $ +0.00073587.
Son 30 gün içerisinde, OTSea / USD fiyat değişimi, $ -0.0086244915.
Son 60 gün içerisinde, OTSea / USD fiyat değişimi, $ +0.0041141890.
Son 90 gün içerisinde, OTSea / USD fiyat değişimi, $ -0.00538480335575728.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00073587
|+6.30%
|30 Gün
|$ -0.0086244915
|-69.46%
|60 Gün
|$ +0.0041141890
|+33.14%
|90 Gün
|$ -0.00538480335575728
|-30.25%
En güncel OTSea fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.79%
+6.30%
-30.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? OTSea is an OTC trading platform which allows users to swap ERC20 tokens with one another. What makes your project unique? We offer unique first-to-market features like crowdfunding an ERC20 bag to multiple order fillers. The OTC market is still very untapped and OTSea is one of the first movers. We have our product ready for beta launch. History of your project. The team has been working on the OTSea platform for several months and launched the OTSEA ERC20 token on Sept 16, 2023. What’s next for your project? Launching the platform on otsea.xyz What can your token be used for? Reduced fees on OTSEA platform as well as share of dividend distribution.
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|1 OTSEA / AUD
A$0.0199879246
|1 OTSEA / GBP
￡0.0101801852
|1 OTSEA / EUR
€0.0120424142
|1 OTSEA / USD
$0.01241486
|1 OTSEA / MYR
RM0.05586687
|1 OTSEA / TRY
₺0.4403550842
|1 OTSEA / JPY
¥1.9617961772
|1 OTSEA / RUB
₽1.2810894034
|1 OTSEA / INR
₹1.0747544302
|1 OTSEA / IDR
Rp203.5222625184
|1 OTSEA / PHP
₱0.7288764306
|1 OTSEA / EGP
￡E.0.626329687
|1 OTSEA / BRL
R$0.075109903
|1 OTSEA / CAD
C$0.0177532498
|1 OTSEA / BDT
৳1.5100194218
|1 OTSEA / NGN
₦19.2776704594
|1 OTSEA / UAH
₴0.5252727266
|1 OTSEA / VES
Bs0.65798758
|1 OTSEA / PKR
Rs3.4630010484
|1 OTSEA / KZT
₸6.5895593908
|1 OTSEA / THB
฿0.4309197906
|1 OTSEA / TWD
NT$0.4095662314
|1 OTSEA / CHF
Fr0.0112975226
|1 OTSEA / HKD
HK$0.0965876108
|1 OTSEA / MAD
.د.م0.1250176402