Overnight Finance Fiyatı (OVN)
Bugün için canlı Overnight Finance (OVN) fiyatı, 1.4 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OVN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Overnight Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.41K USD
- Gün içindeki Overnight Finance fiyat değişimi -0.81%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Overnight Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.011508024181989.
Son 30 gün içerisinde, Overnight Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.6917066800.
Son 60 gün içerisinde, Overnight Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.9854471200.
Son 90 gün içerisinde, Overnight Finance / USD fiyat değişimi, $ -12.155973409263974.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.011508024181989
|-0.81%
|30 Gün
|$ -0.6917066800
|-49.40%
|60 Gün
|$ -0.9854471200
|-70.38%
|90 Gün
|$ -12.155973409263974
|-89.67%
En güncel Overnight Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.89%
-0.81%
-8.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At the core of Overnight is the concept of stablecoin-based DeFi. The platform introduces stablecoins like USD+, DAI+, and USDT+ that are designed to maintain a stable value relative to their underlying assets. These stablecoins serve as foundational building blocks for users to access various opportunities within the DeFi landscape. Overnight.fi is a protocol focusing on asset management, with a specialization in neutral-risk strategies. At the heart of its product line is USD+, which is a yield-driven stablecoin, fully backed by collateral. This collateral for USD+ is rooted in DeFi strategies that generate returns. These strategies encompass lending to platforms like Aave, and include both stablecoin-to-stablecoin and neutral-risk strategies. The goal of issuing OVN is twofold: Promote and popularize USD+, which is achieved with using OVN for bribes; Establish a robust & decentralized risk monitoring and management processes at the protocol level. OVN token will provide standard voting rights which will be key to realizing the vision of decentralized risk-management. OVN token should help align community incentives with this goal: to reward for supporting conservative risk decisions, and for vetoing aggressive ones.
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|1 OVN / AUD
A$2.254
|1 OVN / GBP
￡1.148
|1 OVN / EUR
€1.358
|1 OVN / USD
$1.4
|1 OVN / MYR
RM6.3
|1 OVN / TRY
₺49.658
|1 OVN / JPY
¥221.228
|1 OVN / RUB
₽144.466
|1 OVN / INR
₹121.184
|1 OVN / IDR
Rp22,950.816
|1 OVN / PHP
₱82.194
|1 OVN / EGP
￡E.70.616
|1 OVN / BRL
R$8.47
|1 OVN / CAD
C$2.002
|1 OVN / BDT
৳170.282
|1 OVN / NGN
₦2,173.906
|1 OVN / UAH
₴59.234
|1 OVN / VES
Bs74.2
|1 OVN / PKR
Rs390.516
|1 OVN / KZT
₸743.092
|1 OVN / THB
฿48.566
|1 OVN / TWD
NT$46.172
|1 OVN / CHF
Fr1.274
|1 OVN / HKD
HK$10.892
|1 OVN / MAD
.د.م14.098