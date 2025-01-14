Oxbull Tech Fiyatı (OXB)

USD

Oxbull Tech (OXB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.530353
$0.530353$0.530353
0.00%(1D)

Bugünkü Oxbull Tech (OXB) Fiyatı

Bugün için canlı Oxbull Tech (OXB) fiyatı, 0.530353 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.47M USD. OXB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Oxbull Tech Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.29K USD
- Gün içindeki Oxbull Tech fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 6.55M USD.

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USD Bazında Oxbull Tech (OXB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Oxbull Tech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Oxbull Tech / USD fiyat değişimi, $ -0.1044221568.
Son 60 gün içerisinde, Oxbull Tech / USD fiyat değişimi, $ +0.0409785200.
Son 90 gün içerisinde, Oxbull Tech / USD fiyat değişimi, $ -0.016193008043107.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.1044221568-19.68%
60 Gün$ +0.0409785200+7.73%
90 Gün$ -0.016193008043107-2.96%

Oxbull Tech (OXB) Fiyat Analizi

En güncel Oxbull Tech fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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Oxbull Tech (OXB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

6.55M
6.55M 6.55M

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Oxbull Tech (OXB) Kaynağı

Resmi Websitesi

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OXB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OXB / AUD
A$0.85386833
1 OXB / GBP
0.42958593
1 OXB / EUR
0.51444241
1 OXB / USD
$0.530353
1 OXB / MYR
RM2.3865885
1 OXB / TRY
18.81692444
1 OXB / JPY
¥83.61015045
1 OXB / RUB
54.48846722
1 OXB / INR
45.9285698
1 OXB / IDR
Rp8,694.31008432
1 OXB / PHP
31.05216815
1 OXB / EGP
￡E.26.78813003
1 OXB / BRL
R$3.22984977
1 OXB / CAD
C$0.75840479
1 OXB / BDT
64.09846358
1 OXB / NGN
819.70829327
1 OXB / UAH
22.4869672
1 OXB / VES
Bs28.108709
1 OXB / PKR
Rs147.8093811
1 OXB / KZT
281.64926418
1 OXB / THB
฿18.38203498
1 OXB / TWD
NT$17.54407724
1 OXB / CHF
Fr0.48262123
1 OXB / HKD
HK$4.12614634
1 OXB / MAD
.د.م5.33004765