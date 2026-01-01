Bugünkü Paddle Finance Fiyatı

Bugünkü Paddle Finance (PADD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PADD / USD dönüşüm oranı PADD başına -- şeklindedir.

Paddle Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.221 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 123,76M PADD şeklindedir. Son 24 saat içinde PADD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00884559 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PADD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Paddle Finance (PADD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,22K$ 25,22K $ 25,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 203,55K$ 203,55K $ 203,55K Dolaşım Arzı 123,76M 123,76M 123,76M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

