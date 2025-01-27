Padre Fiyatı (PADRE)
Bugün için canlı Padre (PADRE) fiyatı, 0.096584 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PADRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Padre Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 82.11K USD
- Gün içindeki Padre fiyat değişimi -5.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ -0.00556520422529655.
Son 30 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ -0.0504490684.
Son 60 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ +0.6372856967.
Son 90 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ +0.086762043235588614.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00556520422529655
|-5.44%
|30 Gün
|$ -0.0504490684
|-52.23%
|60 Gün
|$ +0.6372856967
|+659.83%
|90 Gün
|$ +0.086762043235588614
|+883.35%
En güncel Padre fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.55%
-5.44%
-7.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards
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A$0.15356856
|1 PADRE / GBP
￡0.0772672
|1 PADRE / EUR
€0.0917548
|1 PADRE / USD
$0.096584
|1 PADRE / MYR
RM0.42207208
|1 PADRE / TRY
₺3.44418544
|1 PADRE / JPY
¥15.02074368
|1 PADRE / RUB
₽9.48744632
|1 PADRE / INR
₹8.33326752
|1 PADRE / IDR
Rp1,557.80623352
|1 PADRE / PHP
₱5.63953976
|1 PADRE / EGP
￡E.4.8726628
|1 PADRE / BRL
R$0.57081144
|1 PADRE / CAD
C$0.13811512
|1 PADRE / BDT
৳11.80353064
|1 PADRE / NGN
₦150.44213592
|1 PADRE / UAH
₴4.056528
|1 PADRE / VES
Bs5.408704
|1 PADRE / PKR
Rs26.97784288
|1 PADRE / KZT
₸50.12130096
|1 PADRE / THB
฿3.25198328
|1 PADRE / TWD
NT$3.17085272
|1 PADRE / CHF
Fr0.0869256
|1 PADRE / HKD
HK$0.75238936
|1 PADRE / MAD
.د.م0.96584