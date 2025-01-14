Paint Swap Fiyatı (BRUSH)
Bugün için canlı Paint Swap (BRUSH) fiyatı, 0.02180764 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.77M USD. BRUSH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Paint Swap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 107.32K USD
- Gün içindeki Paint Swap fiyat değişimi -4.93%
- Dolaşımdaki arz: 402.06M USD.
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Gün içerisinde, Paint Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.00113258434426862.
Son 30 gün içerisinde, Paint Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.0132888430.
Son 60 gün içerisinde, Paint Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.0066549262.
Son 90 gün içerisinde, Paint Swap / USD fiyat değişimi, $ -0.005373967000019415.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00113258434426862
|-4.93%
|30 Gün
|$ -0.0132888430
|-60.93%
|60 Gün
|$ -0.0066549262
|-30.51%
|90 Gün
|$ -0.005373967000019415
|-19.77%
En güncel Paint Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.72%
-4.93%
-13.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.
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|1 BRUSH / AUD
A$0.0351103004
|1 BRUSH / GBP
￡0.0176641884
|1 BRUSH / EUR
€0.0211534108
|1 BRUSH / USD
$0.02180764
|1 BRUSH / MYR
RM0.0983524564
|1 BRUSH / TRY
₺0.7737350672
|1 BRUSH / JPY
¥3.432522536
|1 BRUSH / RUB
₽2.2409530864
|1 BRUSH / INR
₹1.8922489228
|1 BRUSH / IDR
Rp357.5022378816
|1 BRUSH / PHP
₱1.2785819332
|1 BRUSH / EGP
￡E.1.1010677436
|1 BRUSH / BRL
R$0.1328085276
|1 BRUSH / CAD
C$0.0311849252
|1 BRUSH / BDT
৳2.650718642
|1 BRUSH / NGN
₦33.8101289032
|1 BRUSH / UAH
₴0.924643936
|1 BRUSH / VES
Bs1.15580492
|1 BRUSH / PKR
Rs6.077789268
|1 BRUSH / KZT
₸11.5811652984
|1 BRUSH / THB
฿0.7562889552
|1 BRUSH / TWD
NT$0.7220509604
|1 BRUSH / CHF
Fr0.0198449524
|1 BRUSH / HKD
HK$0.1696634392
|1 BRUSH / MAD
.د.م0.2200390876