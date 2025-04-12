PALCOIN Ventures Fiyatı (PALCOIN)
Bugün için canlı PALCOIN Ventures (PALCOIN) fiyatı, 1.094 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PALCOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PALCOIN Ventures Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki PALCOIN Ventures fiyat değişimi +5.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PALCOIN Ventures / USD fiyat değişimi, $ +0.054273.
Son 30 gün içerisinde, PALCOIN Ventures / USD fiyat değişimi, $ +0.5999768406.
Son 60 gün içerisinde, PALCOIN Ventures / USD fiyat değişimi, $ +0.5999768406.
Son 90 gün içerisinde, PALCOIN Ventures / USD fiyat değişimi, $ +0.4602371805101041.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.054273
|+5.22%
|30 Gün
|$ +0.5999768406
|+54.84%
|60 Gün
|$ +0.5999768406
|+54.84%
|90 Gün
|$ +0.4602371805101041
|+72.62%
En güncel PALCOIN Ventures fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.21%
+5.22%
-0.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PALCOIN TOKEN is introducing a significant advancement in the venture capital sector through the development of an AI-driven algorithm designed to transform investment identification and evaluation. This technology leverages data and machine learning to analyze market trends with high accuracy, improving investment decisions, predicting outcomes, and reducing risks. PALCOIN is poised to lead the evolution in VC with this innovative approach. Palcoin is an ERC-20 token run on Ethereum Blockchain. Palcoin holders benefit from investments made by Palcoin in new crypto projects. Investors will be rewarded with free Startup Coins/tokens, which can be liquidated in the future.
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|1 PALCOIN / VND
₫28,051.254
|1 PALCOIN / AUD
A$1.72852
|1 PALCOIN / GBP
￡0.83144
|1 PALCOIN / EUR
€0.96272
|1 PALCOIN / USD
$1.094
|1 PALCOIN / MYR
RM4.83548
|1 PALCOIN / TRY
₺41.6267
|1 PALCOIN / JPY
¥157.29532
|1 PALCOIN / RUB
₽91.04268
|1 PALCOIN / INR
₹94.17152
|1 PALCOIN / IDR
Rp18,233.32604
|1 PALCOIN / KRW
₩1,551.76242
|1 PALCOIN / PHP
₱62.31424
|1 PALCOIN / EGP
￡E.56.14408
|1 PALCOIN / BRL
R$6.42178
|1 PALCOIN / CAD
C$1.50972
|1 PALCOIN / BDT
৳132.95382
|1 PALCOIN / NGN
₦1,747.59936
|1 PALCOIN / UAH
₴45.2916
|1 PALCOIN / VES
Bs77.674
|1 PALCOIN / PKR
Rs306.77948
|1 PALCOIN / KZT
₸565.36826
|1 PALCOIN / THB
฿36.62712
|1 PALCOIN / TWD
NT$35.42372
|1 PALCOIN / AED
د.إ4.01498
|1 PALCOIN / CHF
Fr0.88614
|1 PALCOIN / HKD
HK$8.4785
|1 PALCOIN / MAD
.د.م10.1742
|1 PALCOIN / MXN
$22.19726