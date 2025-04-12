Pallapay Fiyatı (PALLA)
Bugün için canlı Pallapay (PALLA) fiyatı, 0.00887568 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.73M USD. PALLA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pallapay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Pallapay fiyat değişimi +0.68%
- Dolaşımdaki arz: 759.02M USD.
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Gün içerisinde, Pallapay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pallapay / USD fiyat değişimi, $ -0.0023035842.
Son 60 gün içerisinde, Pallapay / USD fiyat değişimi, $ -0.0023035842.
Son 90 gün içerisinde, Pallapay / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.68%
|30 Gün
|$ -0.0023035842
|-25.95%
|60 Gün
|$ -0.0023035842
|-25.95%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pallapay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.97%
+0.68%
+1.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.
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|1 PALLA / GBP
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|1 PALLA / EUR
€0.0078105984
|1 PALLA / USD
$0.00887568
|1 PALLA / MYR
RM0.0392305056
|1 PALLA / TRY
₺0.3378083808
|1 PALLA / JPY
¥1.2787192176
|1 PALLA / RUB
₽0.7387228464
|1 PALLA / INR
₹0.7642848048
|1 PALLA / IDR
Rp150.435231672
|1 PALLA / KRW
₩12.607459656
|1 PALLA / PHP
₱0.5056474896
|1 PALLA / EGP
￡E.0.4555886544
|1 PALLA / BRL
R$0.051922728
|1 PALLA / CAD
C$0.0122484384
|1 PALLA / BDT
৳1.0786613904
|1 PALLA / NGN
₦14.1783662592
|1 PALLA / UAH
₴0.367453152
|1 PALLA / VES
Bs0.63017328
|1 PALLA / PKR
Rs2.4889181856
|1 PALLA / KZT
₸4.5868626672
|1 PALLA / THB
฿0.2971577664
|1 PALLA / TWD
NT$0.2870394912
|1 PALLA / AED
د.إ0.0325737456
|1 PALLA / CHF
Fr0.0071893008
|1 PALLA / HKD
HK$0.06878652
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.د.م0.082543824
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