PalmPay Fiyatı (PALM)
Bugün için canlı PalmPay (PALM) fiyatı, 0.104498 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PALM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PalmPay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.77K USD
- Gün içindeki PalmPay fiyat değişimi -6.03%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PalmPay / USD fiyat değişimi, $ -0.0067090890459303.
Son 30 gün içerisinde, PalmPay / USD fiyat değişimi, $ -0.0544897297.
Son 60 gün içerisinde, PalmPay / USD fiyat değişimi, $ -0.0061151289.
Son 90 gün içerisinde, PalmPay / USD fiyat değişimi, $ -0.02039717867514824.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0067090890459303
|-6.03%
|30 Gün
|$ -0.0544897297
|-52.14%
|60 Gün
|$ -0.0061151289
|-5.85%
|90 Gün
|$ -0.02039717867514824
|-16.33%
En güncel PalmPay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.43%
-6.03%
-25.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are interested inproviding the best premium products in the global markets in terms of quality and safety . Earn unlimited 5% Crypto cash back as rewards on every purchase, any day . There are not any restrictions on what quantity you'll be able to earn, and also the cashback does not expire for the life time. PalmPay provides a spread of various payment methods, such as payment with Cryptocurrencies, or cash on delivery(Gulf Countries), which gives flexibility to our user when purchasing from the net store, and allows the customer to settle on the foremost appropriate method for him. Through the PalmPay store, it's possible to grasp the opinions of customers and their evaluation of the merchandise or service, which helps in attracting new customers to house this store, and to shop for its services and therefore the products it provides.
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|1 PALM / AUD
A$0.16824178
|1 PALM / GBP
￡0.08568836
|1 PALM / EUR
€0.10136306
|1 PALM / USD
$0.104498
|1 PALM / MYR
RM0.470241
|1 PALM / TRY
₺3.70654406
|1 PALM / JPY
¥16.51277396
|1 PALM / RUB
₽10.78314862
|1 PALM / INR
₹9.04534688
|1 PALM / IDR
Rp1,713.08169312
|1 PALM / PHP
₱6.13507758
|1 PALM / EGP
￡E.5.27087912
|1 PALM / BRL
R$0.6322129
|1 PALM / CAD
C$0.14943214
|1 PALM / BDT
৳12.71009174
|1 PALM / NGN
₦162.26344942
|1 PALM / UAH
₴4.42131038
|1 PALM / VES
Bs5.538394
|1 PALM / PKR
Rs29.14867212
|1 PALM / KZT
₸55.46544844
|1 PALM / THB
฿3.62503562
|1 PALM / TWD
NT$3.44634404
|1 PALM / CHF
Fr0.09509318
|1 PALM / HKD
HK$0.81299444
|1 PALM / MAD
.د.م1.05229486