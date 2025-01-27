PandoProject Fiyatı (PTX)
Bugün için canlı PandoProject (PTX) fiyatı, 0.00349909 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PTX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PandoProject Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 190.32 USD
- Gün içindeki PandoProject fiyat değişimi -12.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki PTX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PTX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PandoProject / USD fiyat değişimi, $ -0.000500540054854602.
Son 30 gün içerisinde, PandoProject / USD fiyat değişimi, $ +0.0014033551.
Son 60 gün içerisinde, PandoProject / USD fiyat değişimi, $ -0.0009574608.
Son 90 gün içerisinde, PandoProject / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000500540054854602
|-12.51%
|30 Gün
|$ +0.0014033551
|+40.11%
|60 Gün
|$ -0.0009574608
|-27.36%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PandoProject fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-12.51%
+40.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PandoProject is a complete ecosystem with a blockchain-based, decentralized, highly scalable video distribution network powered by a Pando Token (PTX), supported by their popular DApps. Pando Network is the leading video delivery network powered by blockchain technology. Pando Network allows users to simultaneously watch video content and earn PTX (Pando Token) as rewards for relaying video to other users who are also watching the same content. In the same vein as other sharing economy models, users opt-in to volunteering their spare bandwidth and computing resources to relay video to other users and earn token rewards for their contributions. Users can contribute to Pando Network on any computer or server. For video platforms, integrating Pando Network into their video delivery stack enables them to reduce their video delivery cost, deepen viewer engagement, and drive incremental revenues. By spending less on video delivery infrastructure, and more on rewarding their users, Pando-enabled video platforms can grow their user base and gain market share.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PTX / AUD
A$0.0055635531
|1 PTX / GBP
￡0.002799272
|1 PTX / EUR
€0.0033241355
|1 PTX / USD
$0.00349909
|1 PTX / MYR
RM0.0152910233
|1 PTX / TRY
₺0.1247775494
|1 PTX / JPY
¥0.5441784768
|1 PTX / RUB
₽0.3437156107
|1 PTX / INR
₹0.3019014852
|1 PTX / IDR
Rp56.4369275827
|1 PTX / PHP
₱0.2043118651
|1 PTX / EGP
￡E.0.1765290905
|1 PTX / BRL
R$0.0206796219
|1 PTX / CAD
C$0.0050036987
|1 PTX / BDT
৳0.4276237889
|1 PTX / NGN
₦5.4502875567
|1 PTX / UAH
₴0.14696178
|1 PTX / VES
Bs0.19594904
|1 PTX / PKR
Rs0.9773658188
|1 PTX / KZT
₸1.8158177646
|1 PTX / THB
฿0.1178143603
|1 PTX / TWD
NT$0.1148751247
|1 PTX / CHF
Fr0.003149181
|1 PTX / HKD
HK$0.0272579111
|1 PTX / MAD
.د.م0.0349909