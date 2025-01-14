PanicSwap Fiyatı (PANIC)
Bugün için canlı PanicSwap (PANIC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 223.48 USD. PANIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PanicSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.42 USD
- Gün içindeki PanicSwap fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 980.35K USD.
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Gün içerisinde, PanicSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PanicSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PanicSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PanicSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-45.13%
|60 Gün
|$ 0
|-10.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PanicSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-7.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PanicSwap is an Automatic Market Maker (AMM) protocol on Fantom Network. At its core, PanicSwap is a fork of the audited Solidly code-base from Andre Cronje. The AMM supports not only both stable and non-stable pairs, but also multi-hop swaps (even those that include stable and non-stable pairs mixed routes) within a very intuitive contract interface. In terms of innovation, PanicSwap is incentivising liquidity pairs with single asset yield bearing tokens from Yearn Finance, or 'Y-Tokens'. Users will be able to earn yield on their tokens in their liquidity pairs and earn $PANIC rewards for providing liquidity on top of it. Earned $PANIC is vested for 2 years, but can be claimed instantly for a 50% fee on the rewards. We also introduced a variable fee, similar to Uniswap, where different liquidity pairs have different swap fees. Holders of $PANIC can choose to stake tokens with 0 lockup and earn fees earned by the protocol, or choose to lock their tokens for 2 years and earn previously mentioned fees plus early exit fees paid by farmers who chose to receive their tokens early.
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