PAPA BEAR Fiyatı (PAPA)
Bugün için canlı PAPA BEAR (PAPA) fiyatı, 0.083324 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PAPA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PAPA BEAR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.05 USD
- Gün içindeki PAPA BEAR fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PAPA BEAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PAPA BEAR / USD fiyat değişimi, $ -0.0023779753.
Son 60 gün içerisinde, PAPA BEAR / USD fiyat değişimi, $ -0.0042585896.
Son 90 gün içerisinde, PAPA BEAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0023779753
|-2.85%
|60 Gün
|$ -0.0042585896
|-5.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PAPA BEAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+0.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens
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RM0.36995856
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¥12.998544
|1 PAPA / RUB
₽8.32156788
|1 PAPA / INR
₹7.20419304
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Rp1,343.93529572
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₱4.89028556
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