PAPO NINJA Fiyatı (PAPO)
Bugün için canlı PAPO NINJA (PAPO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 263.95K USD. PAPO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PAPO NINJA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.21 USD
- Gün içindeki PAPO NINJA fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, PAPO NINJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PAPO NINJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PAPO NINJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PAPO NINJA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-29.46%
|60 Gün
|$ 0
|-95.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PAPO NINJA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-11.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PAPO THE FATHER OF GAMES ON TON Papo the father of games on ton - papo is the first slice to earn on ton. Our mission is to onboard 100 million new users to web3. How? With a mix of gamification and viral meme action. The potential Combining two huge markets Leveraging viral meme culture for broad reach We harness the viral potential of meme culture to achieve extensive reach. Inspired by successful projects like pepe, brett, and poke. Drawing inspiration from successful meme projects such as pepe, brett, and poke. The first ninja Game on telegram Our game features engaging mechanics that reward users, keep them continuously engaged through earning and upgrading, and use a unique algorithm to make content go viral.
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