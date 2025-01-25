Papparico Finance Token Fiyatı (PPFT)
Bugün için canlı Papparico Finance Token (PPFT) fiyatı, 0.00001498 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PPFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Papparico Finance Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 906.82 USD
- Gün içindeki Papparico Finance Token fiyat değişimi -1.61%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Papparico Finance Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Papparico Finance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0000038446.
Son 60 gün içerisinde, Papparico Finance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0000074648.
Son 90 gün içerisinde, Papparico Finance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.000002065187270623935.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.61%
|30 Gün
|$ -0.0000038446
|-25.66%
|60 Gün
|$ -0.0000074648
|-49.83%
|90 Gün
|$ -0.000002065187270623935
|-12.11%
En güncel Papparico Finance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-1.61%
-13.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Papparico offers a revolutionary blend of decentralized finance, integrating crypto asset investments with gaming finance to deliver an unparalleled user experience. Dive into a world where competition, staking, trading, and locking in assets converge seamlessly. Moreover, by participating in our unique vault locking feature, users can unlock incredible cashback rewards, adding an extra layer of excitement and profitability to their financial journey.
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|1 PPFT / AUD
A$0.0000236684
|1 PPFT / GBP
￡0.000011984
|1 PPFT / EUR
€0.000014231
|1 PPFT / USD
$0.00001498
|1 PPFT / MYR
RM0.0000654626
|1 PPFT / TRY
₺0.0005338872
|1 PPFT / JPY
¥0.0023373294
|1 PPFT / RUB
₽0.0014636958
|1 PPFT / INR
₹0.0012909764
|1 PPFT / IDR
Rp0.2416128694
|1 PPFT / PHP
₱0.000872585
|1 PPFT / EGP
￡E.0.000752745
|1 PPFT / BRL
R$0.0000885318
|1 PPFT / CAD
C$0.0000214214
|1 PPFT / BDT
৳0.0018274102
|1 PPFT / NGN
₦0.0233332974
|1 PPFT / UAH
₴0.0006279616
|1 PPFT / VES
Bs0.00083888
|1 PPFT / PKR
Rs0.0041714806
|1 PPFT / KZT
₸0.0077615874
|1 PPFT / THB
฿0.000502579
|1 PPFT / TWD
NT$0.0004904452
|1 PPFT / CHF
Fr0.000013482
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.د.م0.0001493506