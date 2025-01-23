Parad DAO Fiyatı (PRD)
Bugün için canlı Parad DAO (PRD) fiyatı, 0.120324 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.31M USD. PRD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Parad DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 320.36K USD
- Gün içindeki Parad DAO fiyat değişimi +0.76%
- Dolaşımdaki arz: 27.54M USD.
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Gün içerisinde, Parad DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00090312.
Son 30 gün içerisinde, Parad DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Parad DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Parad DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00090312
|+0.76%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Parad DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.22%
+0.76%
+11.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PRD DAO (PRD) is a decentralized autonomous organization designed to empower its community through governance and decision-making. The PRD token serves as the foundation of this ecosystem, allowing users to actively participate in shaping the direction and development of the project. By decentralizing the decision-making process, PRD DAO fosters a transparent and fair environment where every token holder has a voice. The core mission of PRD DAO is to build a robust, community-driven platform that prioritizes inclusivity, equity, and long-term sustainability. Through the use of blockchain technology, all governance decisions are made transparently and immutably, ensuring that the community's collective will guides the project's future. Whether it's proposing new features, altering protocols, or making strategic decisions, PRD DAO ensures that all participants are empowered to take part in shaping the project's growth. By prioritizing decentralized governance, PRD DAO sets itself apart from traditional centralized organizations, allowing for more agile, democratic, and transparent operations. As the ecosystem continues to grow, the PRD token plays a vital role in driving these initiatives, ensuring a fairer, more equitable decentralized future for all participants.
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|1 PRD / AUD
A$0.19131516
|1 PRD / GBP
￡0.09746244
|1 PRD / EUR
€0.11551104
|1 PRD / USD
$0.120324
|1 PRD / MYR
RM0.53423856
|1 PRD / TRY
₺4.2895506
|1 PRD / JPY
¥18.82950276
|1 PRD / RUB
₽11.942157
|1 PRD / INR
₹10.40561952
|1 PRD / IDR
Rp1,972.52427456
|1 PRD / PHP
₱7.05459612
|1 PRD / EGP
￡E.6.05350044
|1 PRD / BRL
R$0.71472456
|1 PRD / CAD
C$0.17206332
|1 PRD / BDT
৳14.67471504
|1 PRD / NGN
₦187.42027212
|1 PRD / UAH
₴5.053608
|1 PRD / VES
Bs6.61782
|1 PRD / PKR
Rs33.54392472
|1 PRD / KZT
₸62.7008364
|1 PRD / THB
฿4.08139008
|1 PRD / TWD
NT$3.94181424
|1 PRD / CHF
Fr0.1082916
|1 PRD / HKD
HK$0.93612072
|1 PRD / MAD
.د.م1.20083352