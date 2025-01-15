ParallelChain Fiyatı (XPLL)
Bugün için canlı ParallelChain (XPLL) fiyatı, 0.00573972 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XPLL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ParallelChain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.48K USD
- Gün içindeki ParallelChain fiyat değişimi +14.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ParallelChain / USD fiyat değişimi, $ +0.00074335.
Son 30 gün içerisinde, ParallelChain / USD fiyat değişimi, $ -0.0021112044.
Son 60 gün içerisinde, ParallelChain / USD fiyat değişimi, $ -0.0004117858.
Son 90 gün içerisinde, ParallelChain / USD fiyat değişimi, $ -0.009781719226750287.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00074335
|+14.88%
|30 Gün
|$ -0.0021112044
|-36.78%
|60 Gün
|$ -0.0004117858
|-7.17%
|90 Gün
|$ -0.009781719226750287
|-63.02%
En güncel ParallelChain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-9.40%
+14.88%
-9.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ParallelChain is a layer-1 blockchain project building a dual-chain ecosystem with Web2 and Web3 utilities. Powered by ParallelChain Mainnet and ParallelChain Enterprise – two distinctive types of blockchain that are highly scalable, business-native, and interoperable. What makes your project unique? ParallelChain pioneers the native interoperability between public and private blockchains, it aims to create a super-ecosystem of universal smart contracts that bridge the infrastructure divide between centralised and decentralised finance. History of your project. ParallelChain Enterprise launched in 2018, built with patented privacy and scalability technologies. The platform powers a suite of products for enterprise and government clients. The Proof-of-Stake ParallelChain Mainnet went live in March 2023. What’s next for your project? Inter-ParallelChain-Protocol (IPP), an asymmetric multiprocessing technology that bridges the cores of the two layer-1 platforms. Mainnet DDOS-resistance, Native rollups, RUST-based SC validation tools, ParallelWallet and dual-biometric technologies. What can your token be used for? Pay for transaction fees, run validator nodes on the network via staking, staking on validator nodes on ParallelChain.
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|1 XPLL / GBP
￡0.0047065704
|1 XPLL / EUR
€0.0055675284
|1 XPLL / USD
$0.00573972
|1 XPLL / MYR
RM0.02582874
|1 XPLL / TRY
₺0.2035878684
|1 XPLL / JPY
¥0.9069905544
|1 XPLL / RUB
₽0.5922817068
|1 XPLL / INR
₹0.4968301632
|1 XPLL / IDR
Rp94.0937554368
|1 XPLL / PHP
₱0.3369789612
|1 XPLL / EGP
￡E.0.2895114768
|1 XPLL / BRL
R$0.034725306
|1 XPLL / CAD
C$0.0082077996
|1 XPLL / BDT
৳0.6981221436
|1 XPLL / NGN
₦8.9125798188
|1 XPLL / UAH
₴0.2428475532
|1 XPLL / VES
Bs0.30420516
|1 XPLL / PKR
Rs1.6010374968
|1 XPLL / KZT
₸3.0465285816
|1 XPLL / THB
฿0.1991108868
|1 XPLL / TWD
NT$0.1892959656
|1 XPLL / CHF
Fr0.0052231452
|1 XPLL / HKD
HK$0.0446550216
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.د.م0.0577989804