Paras Fiyatı (PARAS)
Bugün için canlı Paras (PARAS) fiyatı, 0.00454241 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PARAS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Paras Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 604.53 USD
- Gün içindeki Paras fiyat değişimi -11.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Paras / USD fiyat değişimi, $ -0.00061488796159699.
Son 30 gün içerisinde, Paras / USD fiyat değişimi, $ -0.0013658050.
Son 60 gün içerisinde, Paras / USD fiyat değişimi, $ -0.0018445436.
Son 90 gün içerisinde, Paras / USD fiyat değişimi, $ -0.000563183384711415.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00061488796159699
|-11.92%
|30 Gün
|$ -0.0013658050
|-30.06%
|60 Gün
|$ -0.0018445436
|-40.60%
|90 Gün
|$ -0.000563183384711415
|-11.03%
En güncel Paras fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
-11.92%
-23.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Paras is an NFT marketplace that focuses on digital collectibles. We thrive upon bringing conventional collectibles to crypto space. We started with digital art cards that were inspired by real-world trading cards that have been bulletproof and forever lasting since they were introduced back in the 80s. Paras, an all-in-one digital collectible marketplace, is eager to diversify the assets to digital collectibles. Alongside the rise of NFTs in 2021, we believe that NFTs are still at an early stage. The blockchain technology and smart contract capabilities could in fact create better experiences for many verticals that could not be facilitated by its web 2.0 counterparts. We envision Paras to be the beginning of NFTs development. We want to produce and develop crypto-native IP as we believe that by creating new exclusive IPs, we could tailor and design new experiences of these mediums: comics, games, and toys. Giving utility and use cases over digital assets could create more value to collectors and creators. In the end, we would like to build our own metaverse where Paras becomes the gateway to access multiple sources of entertainment.
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