Parkcoin Fiyatı (KPK)
Bugün için canlı Parkcoin (KPK) fiyatı, 1.11 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KPK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Parkcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 287.51K USD
- Gün içindeki Parkcoin fiyat değişimi +0.58%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Parkcoin / USD fiyat değişimi, $ +0.00637097.
Son 30 gün içerisinde, Parkcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Parkcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Parkcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00637097
|+0.58%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Parkcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
+0.58%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse. Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems. On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
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|1 KPK / AUD
A$1.7871
|1 KPK / GBP
￡0.9102
|1 KPK / EUR
€1.0656
|1 KPK / USD
$1.11
|1 KPK / MYR
RM4.9839
|1 KPK / TRY
₺39.516
|1 KPK / JPY
¥173.5374
|1 KPK / RUB
₽113.0091
|1 KPK / INR
₹96.0594
|1 KPK / IDR
Rp18,196.7184
|1 KPK / PHP
₱64.935
|1 KPK / EGP
￡E.55.8552
|1 KPK / BRL
R$6.7599
|1 KPK / CAD
C$1.5984
|1 KPK / BDT
৳134.8539
|1 KPK / NGN
₦1,731.6666
|1 KPK / UAH
₴46.731
|1 KPK / VES
Bs59.94
|1 KPK / PKR
Rs309.2682
|1 KPK / KZT
₸588.855
|1 KPK / THB
฿38.0175
|1 KPK / TWD
NT$36.3636
|1 KPK / CHF
Fr1.0101
|1 KPK / HKD
HK$8.6358
|1 KPK / MAD
.د.م11.1444