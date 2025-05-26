Pastel Fiyatı (PSL)
Bugün için canlı Pastel (PSL) fiyatı, 0,00002071 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 241,52K USD. PSL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pastel Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Pastel fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 11,66B USD.
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Gün içerisinde, Pastel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pastel / USD fiyat değişimi, $ +0,0000003540.
Son 60 gün içerisinde, Pastel / USD fiyat değişimi, $ -0,0000116384.
Son 90 gün içerisinde, Pastel / USD fiyat değişimi, $ -0,000034137076029061626.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000003540
|+%1,71
|60 Gün
|$ -0,0000116384
|-%56,19
|90 Gün
|$ -0,000034137076029061626
|-%62,24
En güncel Pastel fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%50,80
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The next generation NFT focused blockchain. Certifiable authenticity. Permanent storage. Negligible fees. Build, secure, and scale your Web3 ecosystem with Pastel. Pastel Network is a fully decentralized, developer-friendly layer-1 blockchain serving as the preeminent protocol standard for non-fungible tokens (""NFTs"") and Web3 technology. Pastel infrastructure enables existing layer-1 blockchains, decentralized applications, or third-party enterprises to protect creators and collectors. From digital collectibles & media to documents & applications, users and developers are able to certify asset rareness and truly store data forever. Lightweight protocols delivered by interoperable open APIs such as Sense and Cascade can be easily integrated across existing networks. A wide range of Web3 applications can be built directly on the Pastel Network, enabling developers to enjoy the scalable registration features, storage processes, and security of the broader ecosystem. Pastel is managed by world-class developers, cryptographers, and technologists, supported alongside an experienced and extensive network of marketers, influencers, and third-party agencies. Pastel is backed by key stakeholders including Innovating Capital, a prominent venture fund.
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|1 PSL / VND
₫0,53102511
|1 PSL / AUD
A$0,0000316863
|1 PSL / GBP
￡0,0000151183
|1 PSL / EUR
€0,0000180177
|1 PSL / USD
$0,00002071
|1 PSL / MYR
RM0,0000876033
|1 PSL / TRY
₺0,0008052048
|1 PSL / JPY
¥0,0029522105
|1 PSL / RUB
₽0,0016429243
|1 PSL / INR
₹0,0017617997
|1 PSL / IDR
Rp0,3340322113
|1 PSL / KRW
₩0,0282923452
|1 PSL / PHP
₱0,0011460914
|1 PSL / EGP
￡E.0,0010330148
|1 PSL / BRL
R$0,0001168044
|1 PSL / CAD
C$0,0000283727
|1 PSL / BDT
৳0,0025233064
|1 PSL / NGN
₦0,0329251722
|1 PSL / UAH
₴0,0008598792
|1 PSL / VES
Bs0,00194674
|1 PSL / PKR
Rs0,0058385632
|1 PSL / KZT
₸0,010593165
|1 PSL / THB
฿0,0006728679
|1 PSL / TWD
NT$0,0006206787
|1 PSL / AED
د.إ0,0000760057
|1 PSL / CHF
Fr0,0000169822
|1 PSL / HKD
HK$0,0001621593
|1 PSL / MAD
.د.م0,0001903249
|1 PSL / MXN
$0,0003984604