Patriots Coin Fiyatı (PTC)
Bugün için canlı Patriots Coin (PTC) fiyatı, 0.00155565 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Patriots Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.62 USD
- Gün içindeki Patriots Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Patriots Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Patriots Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0003754102.
Son 60 gün içerisinde, Patriots Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0012716528.
Son 90 gün içerisinde, Patriots Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0003754102
|-24.13%
|60 Gün
|$ -0.0012716528
|-81.74%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Patriots Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-6.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Patriots Coin is an online retailer of hand-crafted collectable Silver & Gold coins and bars with years of experiences. It also do customized coins and bars and already created pieces for a lot of crypto projects which are available on Amazon and Walmart. It will be possible to use $PTC for the payment, which offers 10% discount compared to Fiat. A percentage of all sells will be used to buy and burn $PTC to increase the price steadily. Patriotscoin developes also Games for iOS and Android where users can earn crypto. Example: https://play.google.com/store/apps/details?id=vip.yertletheturtle.play The project is currently working on a solution to make crypto currencies more accessible. The contract is audited and the team is KYCd from Cyberscope: https://www.coinscope.co/coin/4-ptc
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|1 PTC / AUD
A$0.0025045965
|1 PTC / GBP
￡0.001275633
|1 PTC / EUR
€0.0015089805
|1 PTC / USD
$0.00155565
|1 PTC / MYR
RM0.007000425
|1 PTC / TRY
₺0.0551789055
|1 PTC / JPY
¥0.245823813
|1 PTC / RUB
₽0.16054308
|1 PTC / INR
₹0.134657064
|1 PTC / IDR
Rp25.502454936
|1 PTC / PHP
₱0.0913322115
|1 PTC / EGP
￡E.0.078466986
|1 PTC / BRL
R$0.0094116825
|1 PTC / CAD
C$0.0022245795
|1 PTC / BDT
৳0.1892137095
|1 PTC / NGN
₦2.4155977635
|1 PTC / UAH
₴0.0658195515
|1 PTC / VES
Bs0.08244945
|1 PTC / PKR
Rs0.433933011
|1 PTC / KZT
₸0.825707907
|1 PTC / THB
฿0.0539654985
|1 PTC / TWD
NT$0.051305337
|1 PTC / CHF
Fr0.0014156415
|1 PTC / HKD
HK$0.012102957
|1 PTC / MAD
.د.م0.0156653955