PAYNET Fiyatı (PAYN)
Bugün için canlı PAYNET (PAYN) fiyatı, 0.500184 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PAYN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PAYNET Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.01M USD
- Gün içindeki PAYNET fiyat değişimi +1.03%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PAYNET / USD fiyat değişimi, $ +0.0050983.
Son 30 gün içerisinde, PAYNET / USD fiyat değişimi, $ -0.0107355492.
Son 60 gün içerisinde, PAYNET / USD fiyat değişimi, $ -0.0186529617.
Son 90 gün içerisinde, PAYNET / USD fiyat değişimi, $ -0.0170429798738482.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0050983
|+1.03%
|30 Gün
|$ -0.0107355492
|-2.14%
|60 Gün
|$ -0.0186529617
|-3.72%
|90 Gün
|$ -0.0170429798738482
|-3.29%
En güncel PAYNET fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.77%
+1.03%
-0.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Paynetcoin (PAYN) is based on connecting two popular words "Pay + Net" in the role of PAYING (PAY) and internet platform (NET) following the trend based on Blockchain technology platform which is gradually gaining popularity on a large scale. global and has a P symbol on its logo. The open source digital currency was created by Eric Nguyen a technology executive in the US, he has been involved in and running the project on social networking technology, payment services and blockchain technology since 2015. The creators of PAYN have predicted it to be a favorite cryptocurrency of travel enthusiasts and is seen as a leap forward for payment services in the travel and tourism industry. , accumulate points, rewards in the future.
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|1 PAYN / AUD
A$0.80529624
|1 PAYN / GBP
￡0.41015088
|1 PAYN / EUR
€0.48517848
|1 PAYN / USD
$0.500184
|1 PAYN / MYR
RM2.250828
|1 PAYN / TRY
₺17.74152648
|1 PAYN / JPY
¥79.03907568
|1 PAYN / RUB
₽51.6189888
|1 PAYN / INR
₹43.29592704
|1 PAYN / IDR
Rp8,199.73639296
|1 PAYN / PHP
₱29.36580264
|1 PAYN / EGP
￡E.25.22928096
|1 PAYN / BRL
R$3.0261132
|1 PAYN / CAD
C$0.71526312
|1 PAYN / BDT
৳60.83737992
|1 PAYN / NGN
₦776.68071336
|1 PAYN / UAH
₴21.16278504
|1 PAYN / VES
Bs26.509752
|1 PAYN / PKR
Rs139.52132496
|1 PAYN / KZT
₸265.48766352
|1 PAYN / THB
฿17.35138296
|1 PAYN / TWD
NT$16.49606832
|1 PAYN / CHF
Fr0.45516744
|1 PAYN / HKD
HK$3.89143152
|1 PAYN / MAD
.د.م5.03685288