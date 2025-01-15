PCM Fiyatı (PCM)
Bugün için canlı PCM (PCM) fiyatı, 0.704211 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PCM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PCM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.78K USD
- Gün içindeki PCM fiyat değişimi +2.85%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PCM / USD fiyat değişimi, $ +0.01952848.
Son 30 gün içerisinde, PCM / USD fiyat değişimi, $ -0.2167436108.
Son 60 gün içerisinde, PCM / USD fiyat değişimi, $ -0.1247174582.
Son 90 gün içerisinde, PCM / USD fiyat değişimi, $ -0.1330438744491985.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01952848
|+2.85%
|30 Gün
|$ -0.2167436108
|-30.77%
|60 Gün
|$ -0.1247174582
|-17.71%
|90 Gün
|$ -0.1330438744491985
|-15.89%
En güncel PCM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.68%
+2.85%
-8.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART. PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal. PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions. PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PCM / AUD
A$1.13377971
|1 PCM / GBP
￡0.57745302
|1 PCM / EUR
€0.68308467
|1 PCM / USD
$0.704211
|1 PCM / MYR
RM3.1689495
|1 PCM / TRY
₺24.97836417
|1 PCM / JPY
¥111.27942222
|1 PCM / RUB
₽72.6745752
|1 PCM / INR
₹60.95650416
|1 PCM / IDR
Rp11,544.44077584
|1 PCM / PHP
₱41.34422781
|1 PCM / EGP
￡E.35.52040284
|1 PCM / BRL
R$4.26047655
|1 PCM / CAD
C$1.00702173
|1 PCM / BDT
৳85.65318393
|1 PCM / NGN
₦1,093.49179869
|1 PCM / UAH
₴29.79516741
|1 PCM / VES
Bs37.323183
|1 PCM / PKR
Rs196.43261634
|1 PCM / KZT
₸373.78111458
|1 PCM / THB
฿24.42907959
|1 PCM / TWD
NT$23.22487878
|1 PCM / CHF
Fr0.64083201
|1 PCM / HKD
HK$5.47876158
|1 PCM / MAD
.د.م7.09140477