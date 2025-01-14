Pearl Fiyatı (PEARL)
Bugün için canlı Pearl (PEARL) fiyatı, 0.069166 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 796.26K USD. PEARL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pearl Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.82K USD
- Gün içindeki Pearl fiyat değişimi -0.03%
- Dolaşımdaki arz: 11.51M USD.
MEXC'deki PEARL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PEARL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Pearl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pearl / USD fiyat değişimi, $ -0.0122312531.
Son 60 gün içerisinde, Pearl / USD fiyat değişimi, $ -0.0552119600.
Son 90 gün içerisinde, Pearl / USD fiyat değişimi, $ -0.23175876355260644.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.03%
|30 Gün
|$ -0.0122312531
|-17.68%
|60 Gün
|$ -0.0552119600
|-79.82%
|90 Gün
|$ -0.23175876355260644
|-77.01%
En güncel Pearl fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.22%
-0.03%
+1.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Pearl? Pearl is Polygon's native liquidity layer, prioritizing RWAs, and promoting value generation. Pearl provides a liquidity solution for both new and existing protocols, solving liquidity challenges while also serving as an efficient solution to long-term liquidity incentivization. Pearl is owned by its users—protocols and investors—with their collective contributions helping to establish Pearl as one of DeFi’s premier AMMs. In an economy that's decentralized and open-source. What is PEARL? PEARL (ERC-20) is the main utility token for Pearl. PEARL is used as a reward to incentivize liquidity providers to optimize trading conditions. Users who add liquidity and stake LP tokens earn PEARL. What is vePEARL? vePEARL (ERC-721 NFT) is the vote-escrowed version of PEARL. Users can lock i.e. vote-escrow their PEARL tokens for up to 2 years to get vePEARL, giving them the power to vote on the platform's gauges, which control how emissions are allocated to the various liquidity pools on Pearl. The longer the lock, the higher the amount of voting power received.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PEARL / AUD
A$0.11135726
|1 PEARL / GBP
￡0.05602446
|1 PEARL / EUR
€0.06709102
|1 PEARL / USD
$0.069166
|1 PEARL / MYR
RM0.311247
|1 PEARL / TRY
₺2.45400968
|1 PEARL / JPY
¥10.9074782
|1 PEARL / RUB
₽7.1068065
|1 PEARL / INR
₹5.9897756
|1 PEARL / IDR
Rp1,133.86867104
|1 PEARL / PHP
₱4.04828598
|1 PEARL / EGP
￡E.3.492883
|1 PEARL / BRL
R$0.42122094
|1 PEARL / CAD
C$0.09890738
|1 PEARL / BDT
৳8.35940276
|1 PEARL / NGN
₦106.90227794
|1 PEARL / UAH
₴2.9326384
|1 PEARL / VES
Bs3.665798
|1 PEARL / PKR
Rs19.2765642
|1 PEARL / KZT
₸36.73129596
|1 PEARL / THB
฿2.3966019
|1 PEARL / TWD
NT$2.28731962
|1 PEARL / CHF
Fr0.06294106
|1 PEARL / HKD
HK$0.53811148
|1 PEARL / MAD
.د.م0.6951183