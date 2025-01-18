Pencils Protocol Fiyatı (DAPP)
Bugün için canlı Pencils Protocol (DAPP) fiyatı, 0.103604 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DAPP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pencils Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 144.48K USD
- Gün içindeki Pencils Protocol fiyat değişimi +4.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pencils Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.00440492.
Son 30 gün içerisinde, Pencils Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.0086725250.
Son 60 gün içerisinde, Pencils Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0168377635.
Son 90 gün içerisinde, Pencils Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.1079574402884861.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00440492
|+4.44%
|30 Gün
|$ +0.0086725250
|+8.37%
|60 Gün
|$ -0.0168377635
|-16.25%
|90 Gün
|$ -0.1079574402884861
|-51.02%
En güncel Pencils Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
+4.44%
-8.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
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|1 DAPP / GBP
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€0.10049588
|1 DAPP / USD
$0.103604
|1 DAPP / MYR
RM0.466218
|1 DAPP / TRY
₺3.67068972
|1 DAPP / JPY
¥16.19019708
|1 DAPP / RUB
₽10.61837396
|1 DAPP / INR
₹8.97003432
|1 DAPP / IDR
Rp1,698.42595776
|1 DAPP / PHP
₱6.0660142
|1 DAPP / EGP
￡E.5.2216416
|1 DAPP / BRL
R$0.6319844
|1 DAPP / CAD
C$0.14918976
|1 DAPP / BDT
৳12.587886
|1 DAPP / NGN
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|1 DAPP / UAH
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