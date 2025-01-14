Pepe Le Pew Coin Fiyatı ($PLPC)
Bugün için canlı Pepe Le Pew Coin ($PLPC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 60.23K USD. $PLPC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pepe Le Pew Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.63 USD
- Gün içindeki Pepe Le Pew Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 98.15T USD.
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Gün içerisinde, Pepe Le Pew Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pepe Le Pew Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pepe Le Pew Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pepe Le Pew Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-22.10%
|60 Gün
|$ 0
|-5.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pepe Le Pew Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pepe Le Pew Coin is a pure meme coin with 0% taxes, renounced ownership, liquidity locked for 1,000 years and renounced, but with burn mechanics, utility and gamification baked into the contract, allowing Pepe Le Pew Coin move and grow easily with market as a contender for a top altcoin, in addition to being able to easily get onto centralized exchanges as demand dictates. This provides DeFi and Centralized Exchange holders the same experience. Pepe Le Pew Coin was born out of the community requesting the team create a meme coin with the legs to go the distance and become the next top alt coin. The team put months of effort into Pepe Le Pew Coin design and development to come up with something truly unique; a pure meme coin that includes mechanics, utility and governance.
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