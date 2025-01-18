PepElon Fiyatı (PELO)
Bugün için canlı PepElon (PELO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PELO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PepElon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.67 USD
- Gün içindeki PepElon fiyat değişimi +2.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PepElon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PepElon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PepElon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PepElon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.31%
|30 Gün
|$ 0
|-79.56%
|60 Gün
|$ 0
|-55.04%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PepElon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.31%
-16.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? PepElon (PELO) is a meme token on ethereum chain for the pepe & Elon community with a panned Launchpad What makes your project unique? It represents Bitball Ecosystem's MEME token with a launchpad planned. Part of BitBall Ecosystem, which launched in July 2018. https://BitBall-BTB.com https://BitBall-DEX.com https://BitBallX.com https://Hitbtb.com https://Ballswapper.com PepElon (PELO) is a meme token on ethereum chain for the pepe & Elon community with a panned Launchpad. No tax with Launch pad & much more planned. 100% safe contract, audited & minted by DxSale. Team is connected with 100+ exchanges & crypto companies. Influencers call & marketing. History of your project. This is an expansion of bitball Ecosystem to gather PEPE/ELON community. What’s next for your project? Influencers call & marketing. Launch on exchanges are in negotiations. What can your token be used for? Its listed on latoken exchange, in future we plan to use it for listing token on the planned launchpad.
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