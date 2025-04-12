Pepper Meme Fiyatı (PEPPER)
Bugün için canlı Pepper Meme (PEPPER) fiyatı, 0.00316261 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.14M USD. PEPPER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pepper Meme Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Pepper Meme fiyat değişimi +8.63%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Pepper Meme / USD fiyat değişimi, $ +0.00025115.
Son 30 gün içerisinde, Pepper Meme / USD fiyat değişimi, $ +0.0013422138.
Son 60 gün içerisinde, Pepper Meme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pepper Meme / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00025115
|+8.63%
|30 Gün
|$ +0.0013422138
|+42.44%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pepper Meme fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.81%
+8.63%
-7.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
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RM0.0139787362
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₺0.1203689366
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|1 PEPPER / RUB
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Rp53.6035512815
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₩4.4923293745
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₱0.1801738917
|1 PEPPER / EGP
￡E.0.1623367713
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R$0.0185012685
|1 PEPPER / CAD
C$0.0043644018
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৳0.3843519933
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₴0.130932054
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Bs0.22454531
|1 PEPPER / PKR
Rs0.8868590962
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฿0.1058841828
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NT$0.1022788074
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د.إ0.0116067787
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Fr0.0025617141
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HK$0.0245102275
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.د.م0.029412273
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