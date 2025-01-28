Perry The BNB Fiyatı (PERRY)
Bugün için canlı Perry The BNB (PERRY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PERRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Perry The BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.61 USD
- Gün içindeki Perry The BNB fiyat değişimi +3.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Perry The BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Perry The BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Perry The BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Perry The BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.21%
|30 Gün
|$ 0
|-14.50%
|60 Gün
|$ 0
|-21.79%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Perry The BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+3.21%
-4.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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