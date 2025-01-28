Pesabase Fiyatı (PESA)
Bugün için canlı Pesabase (PESA) fiyatı, 0.058338 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PESA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pesabase Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.90K USD
- Gün içindeki Pesabase fiyat değişimi +2.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki PESA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PESA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Pesabase / USD fiyat değişimi, $ +0.00116591.
Son 30 gün içerisinde, Pesabase / USD fiyat değişimi, $ +0.0761983770.
Son 60 gün içerisinde, Pesabase / USD fiyat değişimi, $ +0.0457008049.
Son 90 gün içerisinde, Pesabase / USD fiyat değişimi, $ +0.014947252286675114.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00116591
|+2.04%
|30 Gün
|$ +0.0761983770
|+130.62%
|60 Gün
|$ +0.0457008049
|+78.34%
|90 Gün
|$ +0.014947252286675114
|+34.45%
En güncel Pesabase fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.89%
+2.04%
+36.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
By tokenizing an existing company, we are able to expand marketing to reach more users for Pesabase. Each time someone sends money to their loved ones, a portion of their transaction fee goes as a buy on the chart - burning the supply and increasing the token price. Pesabase currently processes 200k USD per month through word of mouth marketing only. By using marketing funds from the token, our reach expands exponentially to more users. More users = more people sending money to their loved ones at a fraction of the price = more tokens bought = less supply.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PESA / AUD
A$0.09275742
|1 PESA / GBP
￡0.0466704
|1 PESA / EUR
€0.0554211
|1 PESA / USD
$0.058338
|1 PESA / MYR
RM0.25493706
|1 PESA / TRY
₺2.0855835
|1 PESA / JPY
¥9.02080494
|1 PESA / RUB
₽5.68095444
|1 PESA / INR
₹5.03806968
|1 PESA / IDR
Rp940.93535214
|1 PESA / PHP
₱3.40810596
|1 PESA / EGP
￡E.2.9314845
|1 PESA / BRL
R$0.34361082
|1 PESA / CAD
C$0.08342334
|1 PESA / BDT
৳7.1143191
|1 PESA / NGN
₦90.44606844
|1 PESA / UAH
₴2.44961262
|1 PESA / VES
Bs3.266928
|1 PESA / PKR
Rs16.26813468
|1 PESA / KZT
₸30.14849502
|1 PESA / THB
฿1.97299116
|1 PESA / TWD
NT$1.9164033
|1 PESA / CHF
Fr0.0525042
|1 PESA / HKD
HK$0.45386964
|1 PESA / MAD
.د.م0.58162986