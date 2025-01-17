Physis Fiyatı (PHY)
Bugün için canlı Physis (PHY) fiyatı, 0.02238918 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PHY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Physis Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.40K USD
- Gün içindeki Physis fiyat değişimi +1.58%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Physis / USD fiyat değişimi, $ +0.0003493.
Son 30 gün içerisinde, Physis / USD fiyat değişimi, $ +0.0679148124.
Son 60 gün içerisinde, Physis / USD fiyat değişimi, $ +0.0585117195.
Son 90 gün içerisinde, Physis / USD fiyat değişimi, $ +0.020018064358902295.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0003493
|+1.58%
|30 Gün
|$ +0.0679148124
|+303.34%
|60 Gün
|$ +0.0585117195
|+261.34%
|90 Gün
|$ +0.020018064358902295
|+844.25%
En güncel Physis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.61%
+1.58%
+78.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"PHYSIS is a community owned, human focused Metaverse with the aim to seamlessly merge our physical and virtual world through an intuitive Extended Reality (XR) experience. PHYSIS is built on a multi-chain capable Proof-of-Dimension (PoD) mechanism which allows for the building of an infinitely scalable space, supporting virtually any and all interaction. The ‘Core Construct’ of PHYSIS is made up of three equal, all-inclusive parts–Physical, Virtual and Personal, by which Proof-of-Dimension fully communicates with to maintain its total reality. The PHYSIS (PHY) utility token is the primary currency that is used for general trade, services, fees and voting within the PHYSIS ecosystem. PHY can be earned by maintaining Proof-of-Dimension via app, ‘Creators’, ‘Astralis’ mining and/or ‘Operator’ nodes. The proposed usage of PHY creates a bridge between virtual and physical spaces, creating a Metaverse based payment system that serves free flowing commerce within any reality. Originally launched as a native network, with a health and wellness focus in 2018, PHYSIS evolved to exist within any space which was a requirement in order to support such broad ranging goals. This evolution kept its original Peer-to-peer capability, code named DRIFT, while taking advantage of well established populated networks and their own respective ecosystems. With a solid Web 3.0 ethos, governed by Users, Creators, Operators and Developers, the primary objective of PHYSIS is to maintain an open and progressive, decentralized Metaverse space, serving a global community."
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