PillarFi Fiyatı (PILLAR)
Bugün için canlı PillarFi (PILLAR) fiyatı, 0.00371823 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PILLAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PillarFi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.14K USD
- Gün içindeki PillarFi fiyat değişimi -28.49%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki PILLAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PILLAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PillarFi / USD fiyat değişimi, $ -0.001481742207483239.
Son 30 gün içerisinde, PillarFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PillarFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PillarFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001481742207483239
|-28.49%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PillarFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.88%
-28.49%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pillar Finance: DeFAI and Real World Assets powered by Digital Precision! Real World Assets meet Digital Precision Seamless staking, non-collateralization, instant liquidity, and effortless borrowing—Pillar Finance streamlines your DeFi experience from asset management to loan execution Effortless ETH Staking: Secure your Ethereum and earn rewards without the hassle. Confident Lending & Borrowing: Unlock the power of your assets to lend or borrow with ease. USDC Staking: Put your stable coins like USDC to work and maximize your returns. Community Governance: Be a part of the decision-making process and shape the future of Pillar Finance. Pillarfi is your all-in-one platform for smooth, secure, and rewarding DeFi interactions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PILLAR / AUD
A$0.0059119857
|1 PILLAR / GBP
￡0.002974584
|1 PILLAR / EUR
€0.0035323185
|1 PILLAR / USD
$0.00371823
|1 PILLAR / MYR
RM0.0163230297
|1 PILLAR / TRY
₺0.1329639048
|1 PILLAR / JPY
¥0.5785937703
|1 PILLAR / RUB
₽0.3620440551
|1 PILLAR / INR
₹0.3217384419
|1 PILLAR / IDR
Rp59.9714432169
|1 PILLAR / PHP
₱0.2175536373
|1 PILLAR / EGP
￡E.0.1868038752
|1 PILLAR / BRL
R$0.0219003747
|1 PILLAR / CAD
C$0.0053170689
|1 PILLAR / BDT
৳0.4534381485
|1 PILLAR / NGN
₦5.7468591057
|1 PILLAR / UAH
₴0.1561284777
|1 PILLAR / VES
Bs0.20822088
|1 PILLAR / PKR
Rs1.0368656178
|1 PILLAR / KZT
₸1.9215440817
|1 PILLAR / THB
฿0.125676174
|1 PILLAR / TWD
NT$0.1224041316
|1 PILLAR / CHF
Fr0.003346407
|1 PILLAR / HKD
HK$0.0289278294
|1 PILLAR / MAD
.د.م0.0370707531