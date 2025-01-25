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Pingu Exchange Fiyatı (PINGU)

USD

Pingu Exchange (PINGU) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03392313
$0.03392313$0.03392313
-0.40%(1D)

Bugünkü Pingu Exchange (PINGU) Fiyatı

Bugün için canlı Pingu Exchange (PINGU) fiyatı, 0.03392313 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PINGU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pingu Exchange Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.92 USD
- Gün içindeki Pingu Exchange fiyat değişimi -0.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Pingu Exchange (PINGU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pingu Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.00015630188457039.
Son 30 gün içerisinde, Pingu Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.0038978524.
Son 60 gün içerisinde, Pingu Exchange / USD fiyat değişimi, $ -0.0056721067.
Son 90 gün içerisinde, Pingu Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.019529261172741371.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00015630188457039-0.45%
30 Gün$ -0.0038978524-11.49%
60 Gün$ -0.0056721067-16.72%
90 Gün$ +0.019529261172741371+135.68%

Pingu Exchange (PINGU) Fiyat Analizi

En güncel Pingu Exchange fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.03378938
$ 0.03378938$ 0.03378938

$ 0.0344227
$ 0.0344227$ 0.0344227

$ 0.196928
$ 0.196928$ 0.196928

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-0.45%

-2.33%

Pingu Exchange (PINGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 33.92
$ 33.92$ 33.92

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Pingu Exchange (PINGU) Nedir?

PINGU is the official token of Pingu Exchange, a decentralized perpetual protocol on Arbitrum. PINGU token main purpose is to be staked and to distribute a share of protocol's revenue.

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Pingu Exchange (PINGU) Kaynağı

Resmi Websitesi

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PINGU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PINGU / AUD
A$0.0535985454
1 PINGU / GBP
0.027138504
1 PINGU / EUR
0.0322269735
1 PINGU / USD
$0.03392313
1 PINGU / MYR
RM0.1482440781
1 PINGU / TRY
1.2090203532
1 PINGU / JPY
¥5.2930259739
1 PINGU / RUB
3.3146290323
1 PINGU / INR
2.9234953434
1 PINGU / IDR
Rp547.1471814639
1 PINGU / PHP
1.9760223225
1 PINGU / EGP
￡E.1.7046372825
1 PINGU / BRL
R$0.2004856983
1 PINGU / CAD
C$0.0485100759
1 PINGU / BDT
4.1382826287
1 PINGU / NGN
52.8396849819
1 PINGU / UAH
1.4220576096
1 PINGU / VES
Bs1.89969528
1 PINGU / PKR
Rs9.4465740111
1 PINGU / KZT
17.5765913469
1 PINGU / THB
฿1.1381210115
1 PINGU / TWD
NT$1.1106432762
1 PINGU / CHF
Fr0.030530817
1 PINGU / HKD
HK$0.2639219514
1 PINGU / MAD
.د.م0.3382136061