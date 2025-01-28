Pink Elements Fiyatı (PINK)
Bugün için canlı Pink Elements (PINK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PINK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pink Elements Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.77 USD
- Gün içindeki Pink Elements fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pink Elements / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pink Elements / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pink Elements / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pink Elements / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-17.32%
|60 Gün
|$ 0
|-68.52%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pink Elements fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+805.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pink is the community-driven cryptocurrency for the Pink Elements platform that enables users to learn about environmental data and participate in environmental initiatives. Pink is based on the Solana blockchain and promotes transparency in environmental data while fostering community-driven environmental stewardship. Through the Pink Elements platform, millions of people around the world become Pink users.
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