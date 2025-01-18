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Pitch FXS Fiyatı (PITCHFXS)

USD

Pitch FXS (PITCHFXS) Canlı Fiyat Grafiği

$1.53
$1.53$1.53
0.00%(1D)

Bugünkü Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyatı

Bugün için canlı Pitch FXS (PITCHFXS) fiyatı, 1.53 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PITCHFXS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pitch FXS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 391.57 USD
- Gün içindeki Pitch FXS fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ -0.0432318330.
Son 60 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ +0.7337096640.
Son 90 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0432318330-2.82%
60 Gün$ +0.7337096640+47.95%
90 Gün$ 0--

Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyat Analizi

En güncel Pitch FXS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 5.67
$ 5.67$ 5.67

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Pitch FXS (PITCHFXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 391.57
$ 391.57$ 391.57

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Pitch FXS (PITCHFXS) Nedir?

Liquid wrapper for Frax Shares (FXS) with governance power, native veFXS yield integration, and eligibility for gauge incentives on the Frax ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pitch FXS (PITCHFXS) Kaynağı

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PITCHFXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PITCHFXS / AUD
A$2.4633
1 PITCHFXS / GBP
1.2546
1 PITCHFXS / EUR
1.4841
1 PITCHFXS / USD
$1.53
1 PITCHFXS / MYR
RM6.885
1 PITCHFXS / TRY
54.2079
1 PITCHFXS / JPY
¥239.0931
1 PITCHFXS / RUB
156.8097
1 PITCHFXS / INR
132.4674
1 PITCHFXS / IDR
Rp25,081.9632
1 PITCHFXS / PHP
89.5815
1 PITCHFXS / EGP
￡E.77.112
1 PITCHFXS / BRL
R$9.333
1 PITCHFXS / CAD
C$2.2032
1 PITCHFXS / BDT
185.895
1 PITCHFXS / NGN
2,383.1739
1 PITCHFXS / UAH
64.4283
1 PITCHFXS / VES
Bs82.62
1 PITCHFXS / PKR
Rs426.5334
1 PITCHFXS / KZT
812.0934
1 PITCHFXS / THB
฿52.6167
1 PITCHFXS / TWD
NT$50.3217
1 PITCHFXS / CHF
Fr1.3923
1 PITCHFXS / HKD
HK$11.9034
1 PITCHFXS / MAD
.د.م15.3612