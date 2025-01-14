Pitty the Pitbull Fiyatı (PITTY)
Bugün için canlı Pitty the Pitbull (PITTY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.30K USD. PITTY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pitty the Pitbull Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.08K USD
- Gün içindeki Pitty the Pitbull fiyat değişimi -40.33%
- Dolaşımdaki arz: 999.82M USD.
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Gün içerisinde, Pitty the Pitbull / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pitty the Pitbull / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pitty the Pitbull / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pitty the Pitbull / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-40.33%
|30 Gün
|$ 0
|-86.34%
|60 Gün
|$ 0
|-96.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pitty the Pitbull fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-40.33%
-79.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.
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