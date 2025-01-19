Pivot AI Fiyatı ($PIVOT)
Bugün için canlı Pivot AI ($PIVOT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.86K USD. $PIVOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pivot AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.32K USD
- Gün içindeki Pivot AI fiyat değişimi -50.69%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Pivot AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000152803662291127.
Son 30 gün içerisinde, Pivot AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pivot AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pivot AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000152803662291127
|-50.69%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pivot AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.13%
-50.69%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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