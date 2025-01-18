Pixel Battle Fiyatı (PWC)
Bugün için canlı Pixel Battle (PWC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PWC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pixel Battle Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.55 USD
- Gün içindeki Pixel Battle fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pixel Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pixel Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pixel Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pixel Battle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-13.57%
|60 Gün
|$ 0
|-0.11%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Pixel Battle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Players can experience battle in the Battle Royale space of Pixel Battle, one of the various events of Pixel Planet, and increase digital value such as Mecha NFT and goods through gameplay and organic communication system. What makes your project unique? Pixel Battle is a game content that makes blockchain technology easy to understand. It's free to play and you can compete against users from all over the world. Players can also act as competitors and content providers. History of your project. Dec. 2021 - Project Start Mar. 2022 - PixelBattle Prototype Jun. 2022 - PixelBattle Alpha NFT.NYC Submissions and VIP Invitaions Nov. 2022 - PixelBattle Demo Ver. Launching Jan. 2023 - PixelBattle Beta Ver. Launching and 1st NFT Minting Mar. 2023 - PixelBattle Beta Ver.2 Launching and 2st NFT Minting Upcoming What’s next for your project? What can your token be used for?
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